Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Василий Леонтьев
Мать: Ксения Фёдорова
ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Яков 4=1742 ИВ-1747 Яков 5=1742 ИВ-1748 Яков 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 7=1743 ИВ-1751 Яков 9=1742 ИВ-1752 Яко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно