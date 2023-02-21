Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Василий Леонтьев

Мать: Ксения Фёдорова

ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Яков 4=1742 ИВ-1747 Яков 5=1742 ИВ-1748 Яков 6=1742 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 7=1743 ИВ-1751 Яков 9=1742 ИВ-1752 Яко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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