Захарий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарий Стефанов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

01.02.1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Фёдор Захаров

Мать ребёнка: не указана

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1822
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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