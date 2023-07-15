Терянова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1917 ст.
Дочь: Блинова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1918
Отец ребёнка: Блинов Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно