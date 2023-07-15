Терянова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терянова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1915 ст.

Муж: Блинов Алексей Федорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1917 ст.

Дочь: Блинова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Федорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1918

Сын: Блинов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Федорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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