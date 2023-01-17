Барсегян Оганес Барсегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсегян Оганес Барсегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1949

Отец: Барсегян Барсег Ваноевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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