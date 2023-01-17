Барсегян Оганес Барсегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1949
Отец: Барсегян Барсег Ваноевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно