Свечин Николай Иванович
мужской, родился 19.06.1891
умер 30.12.1957, Париж
ОтецСвечин Иван Николаевич12.02.1863 г.р.
МатьСвечина Любовь Александровна01.05.1866 г.р.
Супруги
Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна?.11.1893 г.р.
Дети
Свечин Дмитрий Николаевич?.12.1920 г.р.
Свечин Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1920
Сын: Свечин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.12.1957