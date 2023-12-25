Свечин Николай Иванович 19.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Свечин Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.06.1891

умер 30.12.1957, Париж

Отец
Свечин Иван Николаевич12.02.1863 г.р.
Мать
Свечина Любовь Александровна01.05.1866 г.р.
Супруги
Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна?.11.1893 г.р.
Дети
Свечин Дмитрий Николаевич?.12.1920 г.р.
Свечин Иван НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1891

Отец: Свечин Иван Николаевич

Мать: Свечина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свечин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Свечин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Свечина (Прокудина-Горская) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
30.12.1957

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