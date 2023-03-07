Азаренкова Агафия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1910
Дочь: Татьяна Иосифова
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Азаренков Василий Иосифов
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1912
Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище