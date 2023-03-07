Азаренкова Агафия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаренкова Агафия Фёдорова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Варвара Иосифова

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1910

Дочь: Татьяна Иосифова

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Азаренков Василий Иосифов

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1912

Сын: Азаренков Пётр Иосифов

Отец ребёнка: Азаренков Иосиф Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаренков Иосиф Иванов

Смерть
1912
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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