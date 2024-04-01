Серебренников Алексей Казак Кр.Полуденной Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Алексей Казак Кр.Полуденной Иванов

Серебренников Алексей Казак Кр.Полуденной Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ударцова Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова

Рождение ребёнка
15.01.1839

Сын: Серебренников Антоний Алексеев

Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелкунова Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Васса Никифорова

Смерть
До 1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close