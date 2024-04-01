Серебренников Алексей Казак Кр.Полуденной Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Ударцова Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова
Рождение ребёнка
15.01.1839
Сын: Серебренников Антоний Алексеев
Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелкунова Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Серебренникова Васса Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1848