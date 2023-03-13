Кулакова Агрофена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кулаковъ Григорий
Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кулаковъ Тихонъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кулаковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Обрамъ