Кулакова Агрофена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Агрофена Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кулаковъ Григорий

Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кулаковъ Тихонъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кулаковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Обрамъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Обрамъ

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