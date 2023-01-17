Комлева Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Марина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Комлева Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Комлев Яков Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комлев Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Комлев Яков Егорович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Яков Егорович

Смерть
Неизвестно
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