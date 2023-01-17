Комлева Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Комлева Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Комлев Яков Егорович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Комлев Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлев Яков Егорович
Смерть
Неизвестно