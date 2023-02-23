Чинякин первый муж
Место рожденияДеревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1906
Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния