Чинякин первый муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинякин первый муж

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Место рождения

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синдяева Матрона Николаевна

Смерть
До 1906
Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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