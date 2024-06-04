Соколов (Буйлов) Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти27.01.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Соколов Федор Иванов
Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Соколов Ивлей (Иов) Иванов
Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева
Смерть
27.01.1812
Причина смерти: от горячки