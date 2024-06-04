Соколов (Буйлов) Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Буйлов) Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

27.01.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Соколов Федор Иванов

Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Соколов Ивлей (Иов) Иванов

Мать ребёнка: Соколова (Буйлова) Анна Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.01.1812
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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