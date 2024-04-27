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Гуселетова Прасковья Родионова

Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Осип Петров

Рождение ребёнка
1772

Сын: Гуселетов Яков Осипов

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Бабье, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гуселетов Петр Осипов

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Бабье, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гуселетов Григорий Осипов

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Бабье, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Гуселетова Варвара Осипова

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Гуселетова Матрена Осипова

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гуселетов Терентий Осипов

Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров

Смерть
Неизвестно

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