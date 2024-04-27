Гуселетова Прасковья Родионова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гуселетов Григорий Осипов
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Гуселетова Варвара Осипова
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Гуселетова Матрена Осипова
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гуселетов Терентий Осипов
Отец ребёнка: Гуселетов Осип Петров
Смерть
Неизвестно