Захарова (Устьянцева) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Устьянцева) Анна Стефановна

Место рождения

Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Еманжелинка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Захаров Александр Иванович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1905 ст.

Дочь: (Захарова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.

Дочь: (Захарова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Крещена в Еманжелинской церкви. | ОГАЧО Фонд И-226 Опись 8 Дело 49 | №60 07.11.1916г. – 10.11.1916г. | ЕКАТЕРИНА | Родители: | Тимофеевского поселка казак Александр Иванов Захаров и законная жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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