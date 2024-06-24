Захарова (Устьянцева) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1905 ст.
Дочь: (Захарова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Иванович
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Рождение ребёнка
07.11.1916 ст.
Дочь: (Захарова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Иванович
Крещена в Еманжелинской церкви. | ОГАЧО Фонд И-226 Опись 8 Дело 49 | №60 07.11.1916г. – 10.11.1916г. | ЕКАТЕРИНА | Родители: | Тимофеевского поселка казак Александр Иванов Захаров и законная жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно