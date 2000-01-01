Османова Халимат Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова Халимат Юсуповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: Османов Юсуп Магомедович

Мать: Алиева Рукият Нурудиновна

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