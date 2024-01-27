Patapoff (Patapoff) Anya Ivanova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Patapoff (Patapoff) Anya Ivanova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1902 г.р.
1903 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Nelie John

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Tanya

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
1903

Сын: Patapoff William

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
1905

Сын: Patapoff Fred

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
1908

Сын: Patapoff Paul

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
1912

Сын: Patapoff John

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Рождение ребёнка
30.09.1915

Сын: Patapoff Michael John

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Los Angeles County, California, United States
Рождение ребёнка
04.01.1916

Сын: Patapoff Lloyd John

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Patapoff Jack

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

California, United States
Рождение ребёнка
25.05.1921

Сын: Patapoff Abraham John

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Peoria, Linn, OR, USA
Рождение ребёнка
1923

Сын: Patapoff Andrew

Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch

Смерть
1962
Corvallis, OR, USA
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