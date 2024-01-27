Patapoff (Patapoff) Anya Ivanova
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Nelie John
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Tanya
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
1903
Сын: Patapoff William
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
1905
Сын: Patapoff Fred
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
1908
Сын: Patapoff Paul
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
1912
Сын: Patapoff John
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Рождение ребёнка
30.09.1915
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Los Angeles County, California, United States
Рождение ребёнка
04.01.1916
Сын: Patapoff Lloyd John
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Рождение ребёнка
12.06.1919
Сын: Patapoff Jack
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
California, United States
Рождение ребёнка
25.05.1921
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Peoria, Linn, OR, USA
Рождение ребёнка
1923
Сын: Patapoff Andrew
Отец ребёнка: Patapoff Ivan Planonitch
Смерть
1962
Corvallis, OR, USA