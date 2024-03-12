Исхакова Гульмелевше Эюповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1961
Рождение ребёнка
13.12.1987
Сын: Дурниченко Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Дурниченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
31.12.1988
Сын: Дурниченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дурниченко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Руслан Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Геннадий Геннадьевич