Шипицына Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Афвдотья Павловна
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Бучанская Тарского уезда