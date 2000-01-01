Шипицына Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шипицын Семен Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шипицын Егор Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шипицын Савин Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Афвдотья Павловна

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шипицын Варлам Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
д. Бучанская Тарского уезда
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