Денис Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис Ананьевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ананий Васильевич

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Тимофей Денисович

Мать ребёнка: Марья Макаровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Алексей Денисович

Мать ребёнка: Марья Макаровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Варвара Денисовна

Мать ребёнка: Марья Макаровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Макаровна

Смерть
Неизвестно
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