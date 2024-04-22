Денис Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Тимофей Денисович
Мать ребёнка: Марья Макаровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Алексей Денисович
Мать ребёнка: Марья Макаровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Варвара Денисовна
Мать ребёнка: Марья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Макаровна
Смерть
Неизвестно