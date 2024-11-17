Вревский Сергей Павлович
мужской, родился 27.12.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 25.01.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьВревская (Ланская) Мария Сергеевна01.07.1818 г.р.
ОтецВревский Павел Александрович18.05.1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.676. с. 12.