Вревский Сергей Павлович 27.12.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Вревский Сергей Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.12.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 25.01.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Вревская (Ланская) Мария Сергеевна01.07.1818 г.р.
Отец
Вревский Павел Александрович18.05.1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1844

Отец: Вревский Павел Александрович

Мать: Вревская (Ланская) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.676. с. 12.

Смерть
25.01.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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