Соснов Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснов Дементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соснов Аввакум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Григорий Дементьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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