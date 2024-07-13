Лещинская Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарнковская Тереза
Отец ребёнка: Чарнковский Адам Сендзивой Польский воевода
Рождение ребёнка
1613
Сын: Чарнковский Францишек Казимеж Сендзивой Полковник воеводства
Отец ребёнка: Чарнковский Адам Сендзивой Польский воевода
Ленчица, Речь Посполитая
Смерть
Неизвестно