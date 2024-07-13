Лещинская Катарина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лещинская Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарнковская Тереза

Отец ребёнка: Чарнковский Адам Сендзивой Польский воевода

Рождение ребёнка
1613

Сын: Чарнковский Францишек Казимеж Сендзивой Полковник воеводства

Отец ребёнка: Чарнковский Адам Сендзивой Польский воевода

Ленчица, Речь Посполитая
Смерть
Неизвестно

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