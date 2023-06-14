Анисим Богданов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Богданов

Анисим Богданов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богдан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1888

Сын: Флор Богданов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Иванова Ольга Анисимовна

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Герасеменки, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Марфа Анисомова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close