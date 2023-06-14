Анисим Богданов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богдан
Рождение ребёнка
17.08.1888
Сын: Флор Богданов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Иванова Ольга Анисимовна
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Герасеменки, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Марфа Анисомова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Смерть
Неизвестно