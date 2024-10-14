Радин Иван Пименович 01.07.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Иван Пименович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 01.07.1848

умер Неизвестно

Мать
(Кочукова) Евфросиния ЕмельяновнаВычислено 1828 г.р.
Отец
Радин (Аникеев?) Пимен ГавриловичОколо 1828 г.р.
Супруги
Радина (Легонькова) Ольга Ионовна17.07.1850 г.р.
Дети
Радин Павел Иванович23.01.1871 г.р.
Радина Елена Ивановна24.05.1873 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1848

Отец: Радин (Аникеев?) Пимен Гаврилович

Мать: (Кочукова) Евфросиния Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
18.11.1866

Жена: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Рождение ребёнка
23.01.1871

Сын: Радин Павел Иванович

Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Рождение ребёнка
24.05.1873

Дочь: Радина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Рождение ребёнка
16.06.1883

Дочь: Радина Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Радина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Радина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.