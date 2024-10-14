Радин Иван Пименович
мужской, родился 01.07.1848
умер Неизвестно
Мать(Кочукова) Евфросиния ЕмельяновнаВычислено 1828 г.р.
ОтецРадин (Аникеев?) Пимен ГавриловичОколо 1828 г.р.
Супруги
Радина (Легонькова) Ольга Ионовна17.07.1850 г.р.
Дети
Радин Павел Иванович23.01.1871 г.р.
Радина Елена Ивановна24.05.1873 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1848
Место жительства
Неизвестно
Рассылкино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.11.1866
Рождение ребёнка
23.01.1871
Сын: Радин Павел Иванович
Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна
Рождение ребёнка
24.05.1873
Дочь: Радина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна
Рождение ребёнка
16.06.1883
Дочь: Радина Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна
Рождение ребёнка
23.04.1886
Дочь: Радина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Радина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Радина (Легонькова) Ольга Ионовна
Смерть
Неизвестно