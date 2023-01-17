Рудакова (Коваленко) Мавра Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Коваленко) Мавра Мефодиевна

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Место рождения

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

30.04.1904

Дата смерти

19.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904

Отец: Коваленко Мефодий Арьефьевич

Мать: Коваленко Евфимия Ивановна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
29.01.1921

Муж: Рудаков Иван Дмитриевич

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.07.1924

Дочь: Меркулова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Рудаков Иван Дмитриевич

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
1935
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
19.06.1984
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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