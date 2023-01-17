Рудакова (Коваленко) Мавра Мефодиевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1904
Дата смерти19.06.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904
Бракосочетание
29.01.1921
Рождение ребёнка
22.07.1924
Дочь: Меркулова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Рудаков Иван Дмитриевич
Место жительства
1935
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
19.06.1984
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край