Олив Сергей Владимирович
мужской, родился 23.01.1938, город Лисбург, Вирджиния, США
умер 05.07.2014, округ Арлингтон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки
ОтецОлив Владимир Сергеевич?.05.1884 г.р.
МатьОлив (Коломиец) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Олив ДианаНеизвестно г.р.
Дети
Олив МайклНеизвестно г.р.
Олив Палмиери КристаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938
Отец: Олив Владимир Сергеевич
Мать: Олив (Коломиец) Анна
город Лисбург, Вирджиния, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Палмиери Криста
Мать ребёнка: Олив Диана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олив Майкл
Мать ребёнка: Олив Диана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олив Диана
Смерть
05.07.2014
округ Арлингтон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки