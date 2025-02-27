Олив Сергей Владимирович 23.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олив Сергей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.01.1938, город Лисбург, Вирджиния, США

умер 05.07.2014, округ Арлингтон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки

Отец
Олив Владимир Сергеевич?.05.1884 г.р.
Мать
Олив (Коломиец) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Олив ДианаНеизвестно г.р.
Дети
Олив МайклНеизвестно г.р.
Олив Палмиери КристаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938

Отец: Олив Владимир Сергеевич

Мать: Олив (Коломиец) Анна

город Лисбург, Вирджиния, США

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Палмиери Криста

Мать ребёнка: Олив Диана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олив Майкл

Мать ребёнка: Олив Диана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олив Диана

Смерть
05.07.2014
округ Арлингтон, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки

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