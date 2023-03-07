Севастьянова (Боканова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Боканова) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1872

Дата смерти

23.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1872

Отец: Бакановъ Андреянъ

Мать: Баканова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Севастьяновъ Александръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Севастьяновъ Александръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1909

Сын: Севастьяновъ Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1912

Сын: Севастьяновъ Валентинъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.10.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Глубокаго нарыва
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