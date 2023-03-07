Севастьянова (Боканова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.01.1872
Дата смерти23.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1872
Отец: Бакановъ Андреянъ
Мать: Баканова Наталья
Бракосочетание
27.01.1893
Муж: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
27.10.1899
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
24.08.1901
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
26.01.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
13.10.1906
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
25.11.1909
Сын: Севастьяновъ Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Рождение ребёнка
08.07.1912
Отец ребёнка: Севастьяновъ Фёдоръ
Смерть
23.10.1916
Причина смерти: Глубокаго нарыва