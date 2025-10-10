Смирнова (Кожина) Анастасия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Кожина) Анастасия Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Кожин Дмитрий Осипович15.09.1817 г.р.
Мать
Кожина (Кологривова) Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Вильде (Смирнова) Ольга НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожин Дмитрий Осипович

Мать: Кожина (Кологривова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильде (Смирнова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай

Смерть
Неизвестно

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