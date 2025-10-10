Смирнова (Кожина) Анастасия Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецКожин Дмитрий Осипович15.09.1817 г.р.
МатьКожина (Кологривова) Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Вильде (Смирнова) Ольга НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильде (Смирнова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Николай
Смерть
Неизвестно