Колпакова (Корецкая) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Корецкая) Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колпаков Николай Алексеевич

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колпаков Николай Алексеевич

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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