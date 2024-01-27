Колпакова (Корецкая) Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колпаков Николай Алексеевич
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колпаков Николай Алексеевич
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края