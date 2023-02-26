Калугина София Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калугин Лука Иванов
Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Калугин Леон Иванов
Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев
Смерть
Неизвестно