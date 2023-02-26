Калугина София Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина София Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Калугин Лука Иванов

Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калугин Леон Иванов

Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Калугин Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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