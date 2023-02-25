Пурификато Джузеппе 27.03.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Пурификато Джузеппе

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.03.1947, г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Супруги
Пурификато (Албэртини) Кристина15.03.1948 г.р.
Дети
Пурификато Алессандра (Александра)04.06.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурификато (Албэртини) Кристина

Рождение ребёнка
04.06.1981

Дочь: Пурификато Алессандра (Александра)

Мать ребёнка: Пурификато (Албэртини) Кристина

г. Рим, Лацио, Италия

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