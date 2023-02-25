Пурификато Джузеппе
Место рожденияг. Рим, Лацио, Итальянская республика
Дата рождения27.03.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
04.06.1981
Дочь: Пурификато Алессандра
Мать ребёнка: Пурификато Кристина
г. Рим, Лацио, Италия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурификато Кристина