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Пурификато Джузеппе

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Место рождения

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Дата рождения

27.03.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
04.06.1981

Дочь: Пурификато Алессандра

Мать ребёнка: Пурификато Кристина

г. Рим, Лацио, Италия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурификато Кристина

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