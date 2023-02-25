Пурификато Джузеппе
мужской, родился 27.03.1947, г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Супруги
Пурификато (Албэртини) Кристина15.03.1948 г.р.
Дети
Пурификато Алессандра (Александра)04.06.1981 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1981
Дочь: Пурификато Алессандра (Александра)
Мать ребёнка: Пурификато (Албэртини) Кристина
г. Рим, Лацио, Италия