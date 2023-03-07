Земскова (Крыгина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения20.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1884
Отец: Крыгинъ Михаилъ
Мать: Крыгина Ксенія
Бракосочетание
17.10.1901
Муж: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
13.09.1902
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
21.02.1907
Сын: Земсковъ Александръ
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
06.08.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий
Рождение ребёнка
10.11.1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Земсковъ Григорий