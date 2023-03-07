Земскова (Крыгина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Крыгина) Анастасия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1884

Отец: Крыгинъ Михаилъ

Мать: Крыгина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.10.1901

Муж: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1902

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1907

Сын: Земсковъ Александръ

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Земсковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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