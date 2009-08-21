Голубков Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Анатолий Владимирович

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Место рождения

Костромская область судиславский район деревня ошурки

Дата рождения

18.09.1953

Дата смерти

21.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская область судиславский район деревня ошурки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.08.2009
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