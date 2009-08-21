Голубков Анатолий Владимирович
Место рожденияКостромская область судиславский район деревня ошурки
Дата рождения18.09.1953
Дата смерти21.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская область судиславский район деревня ошурки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.08.2009