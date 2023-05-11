Стулова (Гришина) Фирра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулова (Гришина) Фирра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Стулов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ботнева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Семенова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Стулов Василий Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стулов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стулов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич

Гридино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стулов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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