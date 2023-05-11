Стулова (Гришина) Фирра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ботнева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Семенова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стулов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно