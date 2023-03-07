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Куранов Павел Гаврилович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.01.1906 ст.

Дата смерти

06.06.1906

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906 ст.

Отец: Куранов Гавриил Викентьевич

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы: Павел и Иоанн Восприемники: казачьего сословия Адриан Михайлович Куранов и девица Анна Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 4 номер 6
Смерть
06.06.1906
Умер от дизентерии в возрасте 9 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 17 номер 46
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