Глодзинская (Эбергардт) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глодзинская (Эбергардт) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Эбергардт Федор

Мать: Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глодзинский Теодор

Отец ребёнка: Глодзинский Густав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Глодзинский Густав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глодзинский Густав

Смерть
Неизвестно
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