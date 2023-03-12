Глодзинская (Эбергардт) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Эбергардт Федор
Мать: Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глодзинский Теодор
Отец ребёнка: Глодзинский Густав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Глодзинский Густав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глодзинский Густав
Смерть
Неизвестно