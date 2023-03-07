Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения01.07.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1800 ст.
Отец: Иван Варфоломеев
Мать: Мавра Кириллина
Экономической вотчины деревни Селятино у Ивана Варфоломеева родился сын Андрей. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Филип Кирилов и деревни Селятина девица Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно