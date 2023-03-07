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Андрей Иванов

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Место рождения

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.07.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1800 ст.

Отец: Иван Варфоломеев

Мать: Мавра Кириллина

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Экономической вотчины деревни Селятино у Ивана Варфоломеева родился сын Андрей. Восприимниками были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Филип Кирилов и деревни Селятина девица Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно
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