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Локтева Ирина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1998

Отец: Локтев Роман Александрович

Мать: Шестопалова Елена Борисовна

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