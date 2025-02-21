Костливцев Пётр Александрович 12.11.1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Костливцев Пётр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.11.1811, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 16.01.1882, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Супруги
Костливцева (Толстая) Любовь Михайловна23.07.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костливцева (Толстая) Любовь Михайловна

Смерть
16.01.1882
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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