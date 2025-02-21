Костливцев Пётр Александрович
мужской, родился 12.11.1811, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 16.01.1882, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруги
Костливцева (Толстая) Любовь Михайловна23.07.1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1882
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)