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Крушинский Иван Меркурьевич

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Место рождения

Мостовая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крушинский Меркурий Павлов

Мать: не указана

Мостовая
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Крушинский Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мостовая
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Крушинский Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Яким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мостовая
Смерть
Неизвестно
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