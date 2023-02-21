Крушинский Иван Меркурьевич
Место рожденияМостовая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крушинский Меркурий Павлов
Мать: не указана
Мостовая
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Крушинский Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Мостовая
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Мостовая
Смерть
Неизвестно