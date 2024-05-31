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Клопский Иван Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.09.1865 ст.

Дата смерти

15.09.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865 ст.

Отец: Клопский Михайло / Михаил Симеонович / Семенович

Мать: Клопская Анастасия / Настасья Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.09.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Симеон Михайлович Козырев и девица Наталья Михайловн... Показать все
Смерть
15.09.1865 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.09.1865 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 11 дней причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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