Клопский Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1865 ст.
Дата смерти15.09.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.09.1865 ст.
дата крещения - 05.09.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Симеон Михайлович Козырев и девица Наталья Михайловн... Показать все
Смерть
15.09.1865 ст.
дата погребения - 16.09.1865 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 11 дней причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все