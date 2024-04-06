Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Соломерово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1855
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Смерть
Неизвестно