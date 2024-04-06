Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж Гаврил Иванов

Место жительства
Неизвестно
Соломерово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1855

Муж: Второй Муж Игнатий Алексеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 01.05.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Алексея Матвеева сын Игнатий правос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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