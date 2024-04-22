Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Алексеева

Марфа Алексеева

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.07.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.07.1833 ст.

Муж: Иван Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1844 ст.

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close