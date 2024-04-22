Марфа Алексеева
Место рождения
Дата рождения14.07.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1814 ст.
Бракосочетание
28.07.1833 ст.
Муж: Иван Тимофеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1836 ст.
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
21.09.1844 ст.
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно