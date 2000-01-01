Корсаков Лаврентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Лаврентий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1550

Дата смерти

Около 1620

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: Корсаков Андрей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1594

Сын: Корсаков Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Корсаков Семён Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ингильдеева Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1620
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