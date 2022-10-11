Корсаков Лаврентий Андреевич
мужской, родился Около 1550
умер Около 1620
ОтецКорсаков Андрей "Кондак" СтепановичОколо 1506 г.р.
Дети
Корсаков Андрей ЛаврентьевичОколо 1594 г.р.
Корсаков Семён ЛаврентьевичОколо 1600 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Отец: Корсаков Андрей "Кондак" Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ингильдеева (Корсак) Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1594
Сын: Корсаков Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Корсаков Семён Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1620