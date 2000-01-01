Корсаков Лаврентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1550
Дата смертиОколо 1620
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Отец: Корсаков Андрей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1594
Сын: Корсаков Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Корсаков Семён Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ингильдеева Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1620