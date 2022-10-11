Корсаков Лаврентий Андреевич Около 1550 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Лаврентий Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1550

умер Около 1620

Отец
Корсаков Андрей "Кондак" СтепановичОколо 1506 г.р.
Дети
Корсаков Андрей ЛаврентьевичОколо 1594 г.р.
Корсаков Семён ЛаврентьевичОколо 1600 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: Корсаков Андрей "Кондак" Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ингильдеева (Корсак) Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1594

Сын: Корсаков Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Корсаков Семён Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1620

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