Ратникова Зоя Реброва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатникова Зоя Реброва

Ратникова Зоя Реброва

avatar

Место рождения

Деревня Дуровка , Ульяновская область

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

09.09.1985

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: Ребров Петр Петрович

Мать: Реброва Пелагея Безрукова

Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ратников Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Анатолий Андреевич

Смерть
09.09.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close