Ратникова Зоя Реброва
Место рожденияДеревня Дуровка , Ульяновская область
Дата рождения20.03.1929
Дата смерти09.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929
Отец: Ребров Петр Петрович
Деревня Дуровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ратников Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1985