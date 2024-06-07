Кошарый Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошарый Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голик (Кошарная) N Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кошарый Онисим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кошарый (Оникеенко) Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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