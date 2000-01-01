Чередов Никита Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смерти09.10.1727 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Чередов Александр Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Чередов Яков Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Чередов Александр Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
09.10.1727 ст.