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Чередов Никита Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

09.10.1727 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Чередов Александр Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Чередов Яков Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Чередов Александр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
09.10.1727 ст.
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