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Чередов Александр Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1619

Дата смерти

После 1701

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1619

Отец: Чередов (колашников) Влас Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Чередов Дмитрий Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1654

Сын: Чередов Борис Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Чередов Алексей Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Чередов Афанасий Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Чередов Никита Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Чередов Яков Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Чередов Михаил Александров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
сын боярина
Смерть
После 1701
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