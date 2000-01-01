Чередов Александр Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1619
Дата смертиПосле 1701
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1619
Отец: Чередов (колашников) Влас Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Чередов Дмитрий Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1654
Сын: Чередов Борис Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Чередов Алексей Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Чередов Афанасий Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Чередов Никита Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Чередов Михаил Александров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сын боярина
Смерть
После 1701