? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Михей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Якимович

с. Клементьево Владимирского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1746

Сын: Данила Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Якимович

село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1747

Сын: Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Якимович

село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close