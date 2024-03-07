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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Якимович
с. Клементьево Владимирского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1746
Сын: Данила Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Якимович
село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1747
Сын: Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Якимович
село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии