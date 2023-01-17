Камошкина Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камошкина Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов Яков Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Стахиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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