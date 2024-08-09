Сергей Саввин
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Савва Филиппов
Мать: Агафья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Онуфриева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Сергеева
Мать ребёнка: Степанида Онуфриева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Осип Сергеев
Мать ребёнка: Степанида Онуфриева
Смерть
Неизвестно