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Сергей Саввин

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Савва Филиппов

Мать: Агафья Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Онуфриева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Васса Сергеева

Мать ребёнка: Степанида Онуфриева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Осип Сергеев

Мать ребёнка: Степанида Онуфриева

Смерть
Неизвестно

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